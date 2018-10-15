Kent konseyi olağan genel kurulu yapıldı

Şanlıurfa Kent Konseyi Olağan Genel Kurul toplantısı sivil toplum kuruluşları, milletvekilleri ve davetlilerin yoğun katılımı ile yapıldı.Şanlıurfa Kent Konseyi tarafından yılda iki kez yapılan ve Şanlıurfa’nın gelişimine yönelik...

Şanlıurfa Kent Konseyi Olağan Genel Kurul toplantısı sivil toplum kuruluşları, milletvekilleri ve davetlilerin yoğun katılımı ile yapıldı.

Şanlıurfa Kent Konseyi tarafından yılda iki kez yapılan ve Şanlıurfa’nın gelişimine yönelik konuların ele alındığı olağan genel kurul toplantısı, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Kent Konseyine üye bulunan 371 sivil toplum kuruluşunun çoğu katılım gösterirken, milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve İbrahim Yıldız’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Toplantı ilk olarak divanın oluşması ile başladı. Ardından Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen, Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve İbrahim Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nihat Kılıç, AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Ekinci, ’Şehir, Mekan, İnsan ve Medeniyet’ konulu konferansı gerçekleştirdi. Şehir kimlikleri üzerine sunum yapan Prof. Dr. Ekinci’nin ardından görüşler alındı. Toplantıya katılan sivil toplum kuruluş temsilcilerinin görüş ve önerilerini belirtmesinin ardından genel kurul toplantısı sona erdi.