Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları denetledi. Dağyanı, Terzi ve Esenyayla kırsal Mahallelerinde yürütülen çok amaçlı kültür evi inşaatlarını inceledi.

Merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan ilçe genelindeki çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşların taleplerini mahallinde alan Demirkol, kırsal mahalleleri ziyaret etti. Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Dağyanı kırsal Mahallesine giden Demirkol’u, Muhtar Nusret Kubat ve mahalle sakinleri karşıladı. Mahallede yürütülen çok amaçlı kültür evi inşaatını yerinde inceleyen Demirkol, çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgiler de aldı. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak kırsal kent ayrımı yapmadan çalışmalar yapıyoruz. Pazar günleri kırsal mahallelerimizi alışılmış olduğu üzere ziyaret ediyoruz. Halkımızın sevinçli ve acılı günleri ile eğitim amaçlı kullanmaları üzere çok amaçlı kültür evleri inşa etmekteyiz. Daha önceden 300 nüfus ve üzeri kırsal mahallelerimizde çok amaçlı kültür evleri inşa ettik. Şimdi de, 200 nüfus ve üzeri 24 kırsal mahallemizde çok amaçlı kültür evinin inşa çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün de, Dağyanı kırsal Mahallemizdeki kültür evinin inşaatını inceleme imkanı bulduk. Bu kültür evimiz Dağyanı halkına hayırlı olsun” dedi.

Dağyanı kırsal Mahalle Muhtarı Nusret Kubat da, “Sayın Fevzi Demirkol bizleri ziyaret etti. Çok teşekkür ediyorum. Başkanımız bizi sürekli ziyaret ediyor. Taziye evimiz, yollarımız yapılıyor. Çalışmalarından dolayı çok memnunuz” şeklinde konuştu.

Demirkol, Dağyanı’ndaki incelemelerinin ardından Terzi kırsal Mahallesine geçti. Burada da, Mahalle Muhtarı Mehmet Erkut ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Demirkol, mahallede tamamlanan ve devam eden çalışmaları inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgiler alan Demirkol, “Terzi kırsal Mahallemizde inşaatı devam eden çok amaçlı kültür evimizin inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Çok amaçlı kültür evimizin Terzi halkına hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı. Terzi kırsal Mahalle Muhtarı Mehmet Erkut ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Eskiden taziyemiz ve düğünümüz olduğunda perişan durumdaydık. Başkanımız bize çok güzel bir taziye evi yapıyor. Başkanımız sürekli yanımızda, yollarımızı yapıyor, tüm eksikliklerimizi giderdi. Fevzi Demirkol başkanımızdan başka gördüğümüz kimse yok. Tüm sorunlarımızı başkanımız gideriyor” ifadelerini kullandı.

Demirkol, son olarak Esenyayla kırsal Mahallesini ziyaret etti. Yapımında sona yaklaşılan çok amaçlı kültür evi inşaatında incelemelerde bulunan Demirkol, “Esenyayla kırsal Mahallemizde inşa çalışmaları devam eden çok amaçlı kültür evimizin son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Haliliye Belediyemiz tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleme imkanı bulduk” dedi.

Esenyayla kırsal Mahalle Muhtarı Ahmet Demirol da, “Esenyayla Mahallemizde yapılmakta olan çok amaçlı kültür evimiz bitmek üzere. Hizmetlerinden dolayı Başkanımız Fevzi Demirkol’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.