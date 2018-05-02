Köy okulları arasında düzenlenen Futbol Turnuvası sona erdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bölgesel köy okulları arasında düzenlenen futbol turnuvası yapılan final maçıyla sona erdi.

Siverek Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen köy okulları bölgesel futbol turnuvasında şampiyonluk için on takım mücadele verdi. Bir hafta devam eden turnuva maçlarının finaline Bağlık ortaokulu ile Yeditaş ortaokulu kaldı. Her iki okul takımı arasında oynanan çekişmeli maçta, 90 dakikanın sonunda Bağlık ortaokulu 2-0 galibiyetle turnuvanın şampiyonu oldu.

Şampiyon olan Bağlık Ortaokulu futbol takımı şampiyonluk coşkusunu meşale yakarak kutladı.