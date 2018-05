Kut’ul Amare şehitleri için mevlit

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bayram olarak ilan edilen Kut’ul Amare Zaferi’nin 102. yıl dönümünde şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Haliliye Belediyesi, ilçede bayram olarak ilan ettiği Kut’ul Amare Zaferinin 102’nci yıldönümünde şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Berat Kandili’nde gerçekleştirilen mevlide Haliliye Belediye Başkan Fevzi Demirkol, "Haliliye Belediyesi olarak Kut’ul Amare’nin her sene Haliliye’de bayram olarak kutlanmasını kararlaştırmıştık. Bu gecede başta Kut’ul Amare’deki şehitlerimiz, tarih boyunca vatan için, devlet için, din için şehit olmuş tüm şehitlerimiz ve Berat Kandili dolayısıyla Mevlid-i Şerif okuttuk ve hatim indirildi" dedi. Kut’ul Amare şehitleri ve vatan için şehit düşen tüm şehitler ile Berat Kandili dolayısıyla tarihi Balıklıgöl Platosunda bulunan Mevlid-i Halil (Dergah) Camiinde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına binlerce vatandaş katıldı. Demirkol, başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de yer aldığı yatsı namazının ardından başlayan mevlid-i şerif, dinleyenleri duygulandırdı. Yaklaşık 1 saat süren mevlitin sonunda ise şehitler için indirilen Hatm-i Şerif’in duası okundu. Programın ardından Demirkol, camide bulunan vatandaşlarla da görüşerek, gecelerini kutladı. Haliliye Belediyesi olarak 2 yıl önce Kut’ul Amere’nin her yıl Haliliye’de bayram olarak kutlanmasını kararlaştırdıklarının vurgulayan Demirkol, “Mübarek üç ayların içerisinde yer alan Berat Kandilimizi idrak etmiş bulunuyoruz. Bu gecenin tüm Müslümanların beratına vesile olması temennisiyle Allah tüm Müslümanların dualarını, ibadetlerini kabul eylesin, gelecek senelerde sağlıkla, huzurla bizi bugünlere kavuşturmayı nasip eylesin. Haliliye Belediyesi olarak Kut’ul Amare Zaferinin 100’üncü yıl dönümünde 2 yıl önce, Kut’ul Amare’nin her sene Haliliye’de bayram olarak kutlanmasını kararlaştırmıştık. Bu gecede başta Kut’ul Amare’deki şehitlerimiz, tarih boyunca vatan için, devlet için, din için şehit olmuş tüm şehitlerimiz ve Berat Kandili dolayısıyla Mevlid-i Şerif okuttuk ve hatim indirildi. Cenab-ı Hakk tüm şehitlerimize şefkatiyle, merhametiyle muamele eylesin. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun” diye konuştu.