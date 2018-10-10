Mahalle muhtarları Demirkol’u ziyaret etti

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ziyaretleri gerçekleştiren muhtarları kabul etti.

Havşanlı Mahalle Muhtarı Mahmut Ayniberk, Çamlıdere Yasin Çiçek, Ernebi Mahalle Muhtarı Mehmet Deniz, Yazılıkavak Mahalle Muhtarı Mehmet Boztepe, Köse Mahalle Muhtarı Halil Mol, Şenocak Mahalle Muhtarı Şevket Boyunca ve Aşağıkomat Mustafa Yılmaz misafir eden Demirkol, muhtarlarla görüş alışverişinde bulundu.

Mahalle muhtarların ziyaretinden dolayı memnun olduğunu aktaran Demirkol, " Haliliye Belediyesi olarak göreve başladığımız zaman dürüst, adil, şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışı ile ve aynı şekilde kamuda paylaşımından yana bir anlayış ile kent ve kırsal ayrımı yapmadan adil bir şekilde hizmet edeceğimizi ifade etmiştik. Bugün yapılan bu ziyaret yaptığımız çalışmalarda ayrım yapmadan yürütülen hizmetlerin tezahürüdür. Haliliye’de kırsal mahallelerimizde mahalle içi yollarımızı büyük ölçüde tamamladık. 2014 yılında yaptığımız yolların ıslah çalışmalarını da yapıyoruz. Aynı şekilde kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın çok amaçlı kültür evi diye tabir ettiğimiz, acılı günlerinde taziye evi, mutlu günlerinde nişan düğün ve eğitim çalışmaları için kullandıkları kültür evleri inşa ettik. Haliliye’nin 137 kırsal mahallesinin 103’ünün kültür evi ihtiyacı hallolmuştur. Haliliye’de yine aynı şekilde 2014 yılından bu tarafa temizlik faaliyetlerinde de kırsalda çöp topluyoruz. Kırsal’daki öğrencilerimizi de kent merkezinde ki öğrencilerden ayrı tutmadan eğitim çalışmalarımızı orda da yürütüyor, kitap dağıtıyor, deneme sınavları ve soru bankaları dağıtıyoruz. Ben daha öncesinde Haliliye Belediyesi’nin 137 kırsal mahallesinin 137’sinde geçmişte dostluğumuz vardır. O dostluğumuz şimdi yönetici olarak devam etmektedir. Allah dostluğumuz daim etsin ve dostlarımla birlikte şunu ifade ediyorum söylediysek yaparız. Yine aynı şekilde dostlarımla birlikte şunu ifade ediyorum özümüz bir, sözümüz bir, duamız bir, gayemiz bir diyorum. Tüm Şanlıurfa halkına, Haliliye halkına şimdiye kadar bizlere göstermiş oldukları güvenden dolayı hassaten teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun, Allah yar ve yardımcıları olsun” diye konuştu.