ŞANLIURFA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:00

Motosikletli kapkaççılar adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa’da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan ve motosikletle kaçan 3 kişi, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. 3 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Motosikletli kapkaççılar adliyeye sevk edildi
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Şanlıurfa’da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan ve motosikletle kaçan 3 kişi, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. 3 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla birlikte eve giden ismi belirlenemeyen kadının yanına bir kişi yaklaşarak, kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldı. Daha sonra kapkaççı şahıs, iki arkadaşının üzerinde bulunduğu motosiklete binerek uzaklaştı. Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin A.D., İ.C. ve C.D. olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şahıslar, evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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