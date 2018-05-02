Nihat Hatipoğlu Şanlıurfa ‘ya geliyor

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin düzenlediği “Nihat Hatipoğlu ile dost sohbetler” söyleşisi ve imza gününde sevenleriyle buluşuyor.Konferansları, kitapları, makaleleri,...

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin düzenlediği “Nihat Hatipoğlu ile dost sohbetler” söyleşisi ve imza gününde sevenleriyle buluşuyor.

Konferansları, kitapları, makaleleri, televizyon ve radyolardaki programlarıyla toplumda geniş bir kitle tarafından takip edinen Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 9 Mayıs 2018 günü saat 13.00’te AVM’ deki ziyaretçilerle bir araya gelecek.

Ramazan aylarında katıldığı “Sahur ve iftar” programlarında katılımcıların sorularını kendisine has üslubu, gülen yüzü ve pratik şekilde cevaplamasıyla beğeniyle izlenen Hatipoğlu, konuşmalarında kardeşlik ve barış mesajları vermeye özen veriyor. Bugüne kadar 3 bin civarında televizyon programına katılan Hatipoğlu, AVM’ deki etkinlikte katılımcılarla sohbet edip, sorularını yanıtlayacak ve okurları için kitaplarını imzalama fırsatı bulacak.