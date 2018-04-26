Öğrenciler yaptıkları projelerle hünerlerini sergilediler

Şanlıurfa’da 4006 TÜBİTAK bilim fuarları projeleri desteklemesi kapsamında, 22’si bilimsel proje olmak üzere toplam 26 etkinlik düzenlendi.

Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi’nde gerçekleştirilen TÜBİTAK bilim fuarları destekleme programı etkinlikleri çerçevesinde toplam 26 etkinlik düzenlenerek öğrenciler tarafından sergilendi. Etkinlikler, okulun halk oyunları gösterisiyle başladı. Etkinlikte konuşan Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mustafa Durmuş, "Okulumuz Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi 4006 TÜBİTAK bilim fuarları bugün düzenlemekteyiz. Gerek kültürel, bilimsel, sosyal ve sportif faaliyetlerde adında söz ettiren okulumuz bugün de bu etkinliğiyle inşallah Urfa bölgesine milli eğitim camiasına güzel bir etkinlik sunmuş olmaktayız. 22 etkinliğimizle bu projeleri gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bunun yanında okulumuzda geleneksel hale getirdiği ihtiyaç sahiplerine Ramazan koman yası hazırlamak adı altında okulumuz şu an kermes düzenlemekteyiz. Ayrıca öğrencilerimizin sosyal kültürel dayanışmayı sağlamak için kan bağışı standında kan bağışı yapılmakta, kan bağışı yapan arkadaşlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Karaköprü İlçe Mili Eğitim Müdürü Hacı Osman Yanmaz ise, “ Bugün Sosyal Bilimler Lisesi’nin hazırlamış olduğu programa katıldık. Şanlıurfa olarak bu yıl TÜBİTAK bilim fuarlarında rekor düzeyde bir katılım sağladık. Türkiye genelinde İzmir’den sonra en çok projesi kabul edilen il Şanlıurfa’dır. Bu anlamda biz TÜBİTAK projelerine katılan bütün okullarımıza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Etkinliğe, Karaköprü Mili Eğitim Müdürü Hacı Osman Yanmaz, Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mustafa Durmuş, yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik, yapılan projelerin gösterilmesi ve sergilenmesiyle sona erdi.