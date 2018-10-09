Okullarda Hz. İbrahim’in örnek hayatı anlatılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hz. İbrahim Peygamberin örnek hayatı ve yaşamını anlatan kitap düzenlenen törenle okullara dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Hz. İbrahim’in hayatını anlatan 51 bin kitap dağıtımı yapıyor. Çocuklara Şanlıurfa’da yaşamış peygamberleri tanıtan ve yaşantılarından örnekler verildiği hikaye kitabı tarzında hazırlanan kitaplar okullarda dağıtılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Hz. İbrahim ile ilgili bilimsel olarak üniversite ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde 3, 4, 5, 6’ıncı sınıfa kadar okunabilecek bir eser dağıtıyoruz. Bugünlerde bizim İbrahim Peygamberi tanımaya ihtiyacımız var. Hz. İbrahim’in dostluk, cömertlik ve onun değerlerine bizim ihtiyacımız var. Şehrimiz birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel programlara ev sahipliği yapıyor. Müthiş bir eser dağıtıyoruz. Çocuklarımızın rahatça okuyup anlayabileceği çizgi roman şeklinde Kütüphane Şube Müdürlüğümüzün hazırladığı bir eser" dedi.

"Şanlıurfa’da yaşamış diğer peygamberlerin hayatını da kitaplaştıracağız"

Eğitimle ilgili her projeyi desteklediklerini belirten Çiftçi, "Biz kendi değerlerimizi, şehrimizi, kültürümüzü çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak en güzel ve faydalı projeleri değerlendirerek hayata geçiriyoruz. Bir çocuk önce şehrini ve değerlerini tanımalı. Şehrini bilmiyorsa, değerlerini tanımıyorsa 12 bin yıllık şehirde şehrin kültürünü, değerini, müziğini, toplum değerlerini, inanç merkezlerini inşa eden peygamberlerini tanımıyorsa o zaman hepimizin evlerinde yabancı kültürle büyüyen bir nesil yetişecektir. Bunun önüne geçebilmek için bu projeyi her şekliyle destekliyoruz. Eyüp Peygamber’in hayatı üzerinde de çalışılıyor. Onun hayatını da böyle kitaplaştırmayı hedefliyoruz. Daha sonra Şanlıurfa’da kültür, müzik, mimari, arkeoloji çalışılacak. Böylece küçük yaşta Şanlıurfa’mızı çocuklarımıza tanıtmış olacağız" diye konuştu.

Hz. İbrahim’in hayatını anlatan kitap toplamda 51 bin 500 adet tüm ilkokul öğrencilerine dağıtılacaktır.