Okullarında ziyaret edilen kız öğrencilere hediye

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” nedeniyle, ziyaret ettikleri okulda kız öğrencilere hediye verdi.

Birbirinden seçkin markalarıyla hesaplı alışverişin yanı sıra, kampanyalar, çekilişler, sosyal ve kültürel etkinliklerle Şanlıurfa halkının buluşma noktası olan Piazza AVM yöneticileri, her yıl 11 Ekim’de kutlanan “Dünya kız Çocukları Günü” kapsamında, kız öğrencileri sevindirdi.

Kentteki Fatih Sultan Mehmet İlkokulunu ziyaret ederek burada eğitim gören kız öğrencilerle bir araya gelen Piazza yöneticileri, beraberlerinde getirdikleri hediyeleri dağıtarak, kız çocuklarının toplumda daha güçlü olmalarının sağlanması noktasında önemli mesaj verdi.