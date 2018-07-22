ŞANLIURFA:
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22 Temmuz 2018 Pazar 11:25

Otomobile arkadan çarpan motosikletli yaralandı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin, otomobile arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsü...

Otomobile arkadan çarpan motosikletli yaralandı
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Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin, otomobile arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 VT 218 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halindeki 34 SP 4380 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane acilinde tedavi altına alınan yaralını sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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