Otomobilin çarptığı at arabası ikiye bölündü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde otomobilin at arabasına çarpması sonucu bir kişi yaralanırken at arabası ise ikiye bölündü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ters yönde seyir halindeki at arabasına plakası ve sürücüsü belirlenemeyen sürücü kursuna ait otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle at arabası üzerinde bulunan ismi öğrenilemeyen kişi yaralanırken at arabası ise ikiye bölündü. Yaralı ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.