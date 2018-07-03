Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesi Beykapısı yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen...

Şanlıurfa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesi Beykapısı yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 BB 059 plakalı otomobil ile Bünyamin A.’nın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.