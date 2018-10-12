ŞANLIURFA:
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12 Ekim 2018 Cuma 09:40

(Özel) Köpekten korkan kedi çıktığı direkte mahsur kaldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde köpekten korkup direğe çıkan kedi burada mahsur kaldı. Kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

(Özel) Köpekten korkan kedi çıktığı direkte mahsur kaldı
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde köpekten korkup direğe çıkan kedi burada mahsur kaldı. Kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Siverek ilçesi Fırat Mahallesi hayvan pazarı yakınlarında meydana geldi. Köpeklerin kovalaması sonucu telefon direğine çıkan kedi, direkte mahsur kaldı. Kedinin direkte mahsur kaldığını gören vatandaşlar kendi çabalarıyla kediyi kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar başarısız olunca, olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye direkte mahsur kalan kediyi merdiven uzatarak kurtarmak isterken, kedi direkten kendi imkanlarıyla indi. Kedinin direğe çıkması ve kurtarma çalışması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamarasıyla kaydedildi.
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