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20 Temmuz 2018 Cuma 09:21

Özyavuz’dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Kıbrıs barış harekatının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Kıbrıs gazisi olan Özyavuz, Kıbrıs Barış Harekatının 44. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, 20 Temmuz...

Özyavuz'dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı
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Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Kıbrıs barış harekatının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs gazisi olan Özyavuz, Kıbrıs Barış Harekatının 44. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, 20 Temmuz 1974 tarihinde başlatılan harekatın, yavru vatanda barışı sağlayan şanlı bir zafer olduğunu belirtti.

“Kıbrıs Türk halkını zulüm ve vahşetten kurtaran 20 Temmuz 1974 Barış Harekatının 44. yıl dönümü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Özyavuz, “Antlaşmalardan kaynaklanan haklarımızı kullanarak gerçekleştirdiğimiz barış harekatı, Kıbrıs’taki soydaşlarımızı zulümden kurtardığı gibi, bölgemizdeki barışı da güçlendirmiştir. Kahraman ordumuzun gerçekleştirdiği Barış Harekatı sonrası güven ve istikrar ortamında kurulup gelişen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, güçlü bir devlet yapısına kavuşmuştur“dedi.

Türkiye’nin her zaman ve her koşulda Kıbrıs türkünün yanında olduğuna vurgu yapan Özyavuz, “Anavatan, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her zaman yavru vatanın yanında olmaya devam edecektir. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini desteklemeyi sürdürecek, gerek Kıbrıs Adasında, gerek Doğu Akdeniz de barış, özgürlük ve istikrar ortamının teminatı olacaktır” şeklinde konuştu.

Özyavuz mesajının sonunda, “Kıbrıs Türk Halkı’nın Barış ve Özgürlük Bayramını gönülden kutluyor, kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum” diye konuştu.
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