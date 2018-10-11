ŞANLIURFA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 13:06

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkarttı

Şanlıurfa’da bir gencin parmağına sıkışan yüzük itfaiye tarafından çıkartıldı.Edinilen bilgiye göre, Ahmet D. isimli gencin parmağındaki yüzük sıkıştı. Yüzüğü çıkaramayan genç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkarttı
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Şanlıurfa’da bir gencin parmağına sıkışan yüzük itfaiye tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet D. isimli gencin parmağındaki yüzük sıkıştı. Yüzüğü çıkaramayan genç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına giderek yardım istedi. Genci yanlarına alan itfaiye ekibi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Gencin parmağındaki yüzük doktor nezaretinde çıkartıldı.
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