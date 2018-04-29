ŞANLIURFA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 13:23

Piazza AVM, yazar Kahraman Tazeoğlu’nu konuk ediyor

Türk edebiyatının usta yazarlarından Kahraman Tazeoğlu, bir aşk hikâyesini anlattığı son kitabı ‘İki Söz’ü, Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte okurlarına imzalıyor.Kültür, sanat ve edebiyatın...

Piazza AVM, yazar Kahraman Tazeoğlu'nu konuk ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türk edebiyatının usta yazarlarından Kahraman Tazeoğlu, bir aşk hikâyesini anlattığı son kitabı ‘İki Söz’ü, Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte okurlarına imzalıyor.

Kültür, sanat ve edebiyatın ünlü isimlerini ziyaretçileriyle buluşturmaya devam eden Piazza, bu kez romantik şiirleri ve romanlarıyla büyük bir okur kitlesine sahip olan ünlü şair ve yazar Tazeoğlu’nu konuk ediyor.

“Başka, Kayıp Yüzyılın Prensesi, Eyvallah, Araz, Yaralı, Vazgeçtim, Söz, Susacak Var, Allah’a Emanet Ol, Bambaşka” gibi çok sayıda kitabı kaleme alan Tazeoğlu, 5 Mayıs 2018 günü saat 18.00’de Piazza’da sevenleriyle bir araya geliyor. Tazeoğlu, programda okuyucularına son kitabı “İki Sözü’ imzalayıp sohbet etme imkanı bulacak.

Tazeoğlu, “Seni asla unutmayacağım diyenler var ya, En unutkan onlar çıktı” notunu düştüğü kitabının içeriğiyle ilgili şu ifadeleri kullanıyor: “Hayat bana neleri öğretti biliyor musun, Sen onu insan yerine koyarken o seni aptal yerine koyuyorsa yapacağın tek şey onu hayatından def etmektir. Eğer bunu yapamamışsan o haklı demektir. Sizi sevmeyenleri ve size değer vermeyenleri geçmişte bırakın. Asla geriye dönüp bakmayın. İnanın gelecek günler daha aydınlıktır. Ve geçmişe takılı kalmak bir geleceği harcamaktır. Hayat ayakta kazıklanmak değil, yediğin kazıklara rağmen ayakta kalabilmektir. Gerçek mücadele ise seçtiklerinle aynı yolda yürümekten çok, seçmediklerinin yolunuza taş koymasına karşı durabilmektir.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku