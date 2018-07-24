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24 Temmuz 2018 Salı 09:46

Pınarbaşı, 24 Temmuz Basın Bayramı ilgili mesaj yayımladı

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Pınarbaşı, mesajında, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 110’uncu yıl dönümünde tüm basın mensuplarının 24...

Pınarbaşı, 24 Temmuz Basın Bayramı ilgili mesaj yayımladı
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Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pınarbaşı, mesajında, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 110’uncu yıl dönümünde tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladığını belirtti.

Basın kuruluşlarının, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirten Pınarbaşı, “Yaygın ve yerel basın kuruluşlarımız, ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde halkın haber alma hakkını sağlayıp, toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevi üstlenmektedir" dedi.

Pınarbaşı, toplumumuzun gözü ve kulağı durumundaki yerel ve ulusal basın kuruluşlarımızın, ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı bir duruş sergilediğini vurgulayarak, “Basın kuruluşlarımız, bu hain darbe girişiminde milletten ve demokrasiden yana tutum sergilemişler, halkımızın anında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamışlardır. Basınımızın bu tutumu takdire değerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, sansürün kaldırılışının 110’uncu yıl dönümünde tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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