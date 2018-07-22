Pınarbaşı, hizmetlerini anlattı

Şanlıurfa’nın Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve daire başkanlarına, hizmetlerini anlattı.

Pınarbaşı, hafta sonu ilçeye gelen AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarını ağırladı.

Pınarbaşı, makamında ziyaret ettiği konuklarına, başta Sahil Park olmak üzere ilçede verdiği hizmetleri anlatarak, yeni projelerinden bahsetti.

Kirazoğlu, Şahin ve beraberindeki daire başkanlarını Kelaynak Üretme Çiftliğini gezdirerek burada yapılan çalışmalar konusunda bilgilendiren Pınarbaşı, nesli tehlike altında olan bu kuş türünün sayısının artığını belirtti.

Pınarbaşı, daha sonra konukların da katılımıyla muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, muhtarların hizmetlere ilişkin talepleri dinlendi.Toplantının ardından, Pınarbaşı, günün anısına Kirazoğlu, Şahin’e fincan takımı, Şahin de Pınarbaşı ve Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Çopur’a fincan takımı hediye etti.