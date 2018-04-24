Pop şarkıcısı Yasin Uçar şarkılarını Mehmetçiğe ithaf etti

Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi Bahar Şenliği etkinlikleri kapsamında Türk pop müziğinin genç sesi Yasin Uçar seslendirdiği parçaları sınırdaki Mehmetçiğe ithaf etti.

Ceylanpınarlılar Bahar Şenliği etkinlikleri kapsamında Türk pop müziğinin sevilen sesi Yasin Uçar ile buluştu. Programa Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yasin Uçar, duygusal parçalarını Ceylanpınarlılar için seslendirirken, izleyenlerden tam not aldı. Oldukça yoğun ilgi gören konserde sanatçı Yasin Uçar, sınırda ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçikler için de parçalar seslendirdi. Şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileyen sevilen sanatçı, bu ülkenin onlara çok şey borçlu olduğunu söyledi. Konser sonunda sahneye çıkan Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, sanatçı Uçar’a ve geçtiğimiz gün yine belediye tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası’nda dereceye girenlere plaket takdim etti.

Konserde vatandaşlara seslenen Başkan Yardımcısı Altun, Yasin Uçar konseri ile Ceylanpınar’a unutamayacakları bir gün yaşatmak istediklerini ifade ederek, "Bahar Şenliği etkinliklerimiz kapsamında Türk pop müziğinin genç sesi Yasin Uçar ile buluştuk. Kendisi duygusal parçalarını Ceylanpınarlı hemşehrilerimiz için seslendirdi. Ceylanpınar Belediyesi olarak kültürel alandaki etkinliklerimiz artarak devam edecek. Ceylanpınar’a unutamayacakları bir gün yaşatmak istedik ve oldu. Bizi kırmayıp buraya kadar gelen Yasin Uçar’a ve ekibine bu güzel geceden dolayı teşekkür ederiz. Vatani görevini yaparken şehit düşen askerlerimize Allah rahmet eylesin. Gazilerimize acil şifalar versin. Allah milletimizin birliğini bütünlüğümüzü bozmasın" dedi.

Ceylanpınar’da ilk kez konser verdiğini ve alandaki atmosferi ve dinleyicilerin müziğe ilgisini çok beğendiğini belirten sanatçı, konser sonunda Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya ve Başkan Yardımcısı Mehmet Altun’a teşekkür etti. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği sanatçı, sevenleri ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Yeni albüm müjdesi

Öte yandan Uçar, konser alanında albüm müjdesini de Ceylanpınarlılar ile paylaştı. Uçar, sonbaharda yeni bir single çıkaracağını belirtti.

Etkinliğin ardından alanda bulunan Yöresel Ürünler Fuarı’ndaki stantları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, talep ve istekleri de yerinde dinledi. Vatandaşlar kendilerine her gün güzel etkinlikler gerçekleştiren Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Öte yandan, 23 Nisan’da böyle bir konserden dolayı mutluluk duyan Ceylanpınarlı çocuklar, bayramlarında kendilerini unutmayan ve konser düzenleyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya da teşekkür etti.