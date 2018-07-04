Rabia Meydanı 15 Temmuz’da hizmete açılacak

Şanlıurfa kent merkezinde yer alan ve alt bölümünde bin 250 araçlık otoparka sahip Rabia Meydanı 15 Temmuz’da açılıyor.Büyükşehir Belediyesi, alt katındaki otopark bölümüne su sızdıran ve bu nedenden dolayı tehlike oluşturan Rabia...

Şanlıurfa kent merkezinde yer alan ve alt bölümünde bin 250 araçlık otoparka sahip Rabia Meydanı 15 Temmuz’da açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, alt katındaki otopark bölümüne su sızdıran ve bu nedenden dolayı tehlike oluşturan Rabia Meydanı’nı yeniden düzenledi. Başlayan yeni proje sayesinde meydanın yalıtımı yapılarak yeşil alana ağırlık verildi.

İlk etapta zemin söküm çalışmaları yapılan 17 bin metrekareden oluşan meydanda sil baştan düzenleme yapıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yürütülen özellikle İmar Şehircilik Daire Başkanlığımız ve şube müdürlüğümüz çalışmalarında sona geldi. Rabia meydanının alt bölümlerinde 2 katlı bir otopark var. Yalıtımın yapım aşamasında yapılmamış olmasından dolayı otoparklar kullanılamıyordu. Burası şehir merkezi. Bahçelievler’in otopark ihtiyacını karşılayan bir yer. Dolayısıyla yeni bir proje gerçekleştirdik ve yalıtımlar tamamıyla son teknolojiye uygun bir şekilde tamamlandı" dedi.

“Şanlıurfa’mıza yakışır bir meydan oldu”

Meydanda yapılan çalışmaları aktaran Çiftçi, "Meydan tamamıyla yüzey kaplama olarak da yenilendi. Yine meydanda hayat bulsun diye bazı bölümlerde güneşler kırıldı, bazı bölümlerde oturaklar, ahşap saksılar, yeşil alan çalışmalarına da başladık. İnşaatta son duruma geldik. 10 gün içerisinde tüm peyzaj çalışmaları da bitecek. Rabia Meydanı’nı ayın 15 inde inşallah 15 temmuz anma programları kapsamında resmi açılışlarını gerçekleştireceğiz. Burası Şanlıurfa’nın bir değeri. Alttaki kapasite bin 250 araçlık bir kapasite. Bugün bin 250 aracı biz etraftaki yerleşim alanlarından çektiğimizde dolayısıyla şehir trafiğini de rahatlatmış oluruz. Sürmesi gereken bir projeydi. İkinci defa hata yapamazdık. Bir daha su kaçırsa olmaz. Neticede de bu projeyi Şanlıurfa’mıza kazandırmanın huzurunu yaşıyoruz. İnşallah 15 Temmuzda halkımızın katılımıyla burada açacağız meydanı. Akşamları aydınlatması da çok güzel. 150 ağaçta bu meydanda sergilenmiş olacak. Dolayısıyla şehirlerin sahibi halktır. Halk kendi meydanına kendi alanına sahip çıkacak. Metruke bırakmayacak. Çıkacak şehrine, sokağına, meydanına ki yaşam anlamlı olsun. Emeği geçen kardeşlerimizi kutluyoruz" diye konuştu.