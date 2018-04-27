ŞANLIURFA:
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27 Nisan 2018 Cuma 16:35

Rektör Taşaltın ve Müftü Açık Harran Tıp’taki cami yerini inceledi

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ile Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık, Osmanbey Yerleşkesi içerisinde yapılacak olan cami yerini gezerek incelemelerde bulundu.Rektör Taşaltın ile İl Müftüsü Açık, Osmanbey Yerleşkesi...

Rektör Taşaltın ve Müftü Açık Harran Tıp'taki cami yerini inceledi
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Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ile Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık, Osmanbey Yerleşkesi içerisinde yapılacak olan cami yerini gezerek incelemelerde bulundu.

Rektör Taşaltın ile İl Müftüsü Açık, Osmanbey Yerleşkesi içerisinde yapılacak olan cami yerini gezerek bölgede incelemelerde bulundu. Cami yerinde yapılan incelemelerin ardından açıklama yapan Taşaltın, “Müftümüz ile beraber cami yerini inceledik. Senato tarafında cami yeri olarak onaylanan bu yerin alt tarafı misafirhane, üst tarafı ise cami olacak şekilde bir planlamaya yaptık. Bir hayırsever yardımda bulunursa buranın inşaatı daha hızlı bir şekilde yükselecek. Yardım eden olmazsa kendi imkanlarımızla da olsa bu işi bitireceğiz” dedi.

İl Müftüsü Açık ise “Bilindiği gibi kampüste bir camimiz var. Fakat eski cami, öğrencilere yönelikti. Buradaki cami ise hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarının gelip namaz kılacağı bir yer olacak. Bu cami inşaatı tamamlandığında büyük bir boşluğu dolduracaktır. Hastaneye birçok insan gidip geliyor. Bir hastane için muhakkak bir camiye ihtiyaç vardır. Çok önemli bir proje başlatılmış. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Rektör Taşaltın ve İl Müftüsü Açık cami inşaatı incelemesinin ardından Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’nde tedavi gören Haliliye Müftüsü İbrahim Halil Okulu’yu da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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