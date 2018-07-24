Rektör Taşaltın’dan Basın Bayramı mesajı

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak basın camiasında görev yapan gazetecilerin bayramını kutladı.

24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması dolayısıyla her yıl 24 Temmuz günü kutlanan Basın Bayramının anlam ve önemine değinen Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, ‘‘Basın her zaman için kitleler adına denetim görevi yapan ve kamuda dördüncü kuvvet olarak anılan bir güçtür. Demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olan basının faaliyetleri, tarafsız, etik, ilkeli, hukuka uygun olup aynı zamanda kamuoyunun kişisel hak ve özgürlüklerine saygılı olmaktır. Demokratik toplumlarda özgür ve tarafsızlık ilkesiyle icra edilen gazetecilik mesleği, çok farklı seslerin ve görüşlerin ifade edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yerel ve ulusal tüm basın kuruluşlarımız halkın haber alma hakkını kullanması ve kamuoyu oluşturulmasında etkin görev almakta olup, bu mesleğe mensup değerli basın çalışanlarımız bu mesleği yerine getirirken de meslek ilkelerini ve etiğini gözetmesi de son derece önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle basında sansürün kaldırılışının 110. yıl dönümünde Şanlıurfa’da ve ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm camianın ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, meslek hayatlarında ve çalışmalarında başarılar dilerim’’diye konuştu.