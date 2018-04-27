‘Şakha’ kısa film yarışmasında mansiyon ödülü aldı

Mersin’in Toroslar Belediyesi tarafından, bu yıl ilk kez düzenlenen Çocuk Hakları 1. Ulusal Kısa Film Yarışmasında, Harran Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü öğretim görevlilerinin yaptığı “Şakha” adlı kısa belgesel filmi mansiyon ödülü aldı.

Toroslar Belediyesi tarafından, bu yıl ilk kez düzenlenen Çocuk Hakları 1. Ulusal Kısa Film Yarışmasında, Harran Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü öğretim görevlileri Doç. Dr. Sedat Benek ve Mustafa Uluç’un hazırladığı “Şakha” adlı kısa belgesel filmi mansiyon ödülü aldı. GAP’ın merkezi olan Şanlıurfa’da çekilen ‘Şakha’ kısa belgesel filminin yönetmeni Benek, Şanlıurfa’da on binlerce çocuğun, ailelerinin mevsimlik gezici ve geçici tarım işçisi olması nedeniyle okullarını erken bırakıp ve geç başladıklarına dikkat çekmek amacıyla böyle bir belgesel hazırladıklarını belirti. Benek, “Temel amacımız, geleceğimiz olan çocuklarımızın yaşadıkları bu temel soruna dikkat çekmektir. Çocuk işçiliğini beyaz perdeye taşırken Urfa’nın milli gıdası olan isot üretim sektöründe çocuk işçiliğini gözler önüne serdik” dedi. Yaklaşık bir yıl önce Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Harran Üniversitesi Film Atölyesinin (HÜFA) yaptığı filmlerle ödüller almaya devam ettiğini belirten Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise “Üniversitemize ödül getiren ve bölgede kronikleşen çocuk işçiliği sorununu işleyen Şakha kısa belgesel filmi, katıldığı beşinci festivalde de karşılık buldu. Bundan sonra da üniversitemizin film atölyesinde benzer başarıların devam edeceğini umut ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.