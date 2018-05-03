Şanlıurfa Bedensel Engelliler Derneği Demirkol’u ziyareti etti

Şanlıurfa Bedensel Engelliler Dernek üyeleri, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’u ziyareti etti.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Bedensel Engelliler Derneği üyelerini makamında kabul etti. Dernek Başkanı İbrahim Tapşık, engellilere yönelik yapılan hizmetlerden dolayı Demirkol’a teşekkür etti. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak, kendilerine engelsiz bir Haliliye sunmak adına çalışmalar yürüten Demirkol, Şanlıurfa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Tapşık ve yönetimini makamında kabul etti. Engellilerin hayatını kolaylaştıran hizmetler yaptığından dolayı Demirkol’a teşekkür ettiklerini ifade eden Dernek Başkanı Tapşık, Haliliye’nin engelsiz bir ilçeye dönüştüğünün belirtti. Dernek Başkanı Tapşık, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiği Demirkol’a plaket takdiminde bulundu.

Yapılan ziyarete ilişkin açıklama yapan Dernek Başkanı İbrahim Tapşık, “Haliliye İlçemizde gerçekten engellilere yönelik çok güzel çalışmalar var. Özellikle, yapılan parkların tamamı engellilere yönelik hizmet yapılmış. Biz engelli arkadaşlarımızla gezdiğimiz de, Haliliye İlçemiz engelsiz bir ilçemizdir. Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür amacıyla plaket sunmak istedim. Bu plaketi de, gerçekten başkanımız hak etti. Sadece kent merkezi değil, kırsal mahallelerde de başkanımızın hizmetlerine doyum olmuyor” dedi. Demirkol da, engellilerin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için yaptıkları çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, “Haliliye Belediyesi olarak toplumumuzun tüm kesimlerine hizmet etmek istiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak, kendilerine engelsiz bir hayat sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Önce, engellilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına beynimizdeki, zihnimizdeki engelleri ortadan kaldırdık. İnşallah engellilerimizin rahat, huzurlu, sağlık, mutlu bir şekilde yaşayacakları Haliliye’yi birlikte tesis edeceğiz. Engellilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına fiziksel yönden yapmış olduğumuz çalışmalarda, sokaklarımızda engelli rampaları, parklarımızda engelli piknik masası, engelli oyun grubu, engelli araçların şarjı için ilçemizin çeşitli noktalarında akülü araç şarj dolum istasyonları kurduk. Engellilerimizin sosyal hayata katılımını sağlamak için engelli derneklerimizin yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.