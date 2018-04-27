Şanlıurfa çocuk oyun dünyasında çalışmaları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklar için bölgenin en büyüğü olan Çocuk Oyun Dünyası çalışmalarını tam hız sürdürüyor.Türkiye’nin kent merkezindeki en büyük yeşil alan olma özelliği taşıyan GAP Vadisi projesinin...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklar için bölgenin en büyüğü olan Çocuk Oyun Dünyası çalışmalarını tam hız sürdürüyor.

Türkiye’nin kent merkezindeki en büyük yeşil alan olma özelliği taşıyan GAP Vadisi projesinin yanı başında bulunan ve 27 Bin metrekare üzerine kurulacak olan Çocuk Oyun Dünyasındaki son aşamayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Acar yerinde inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Acar’a büyükşehir belediyesi yönetim kadrosu ve teknik heyeti eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar düşünülen ve planlanan birçok projeyi hayata geçiren bir belediye olmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Acar, “İnsanların özellikle gençlerimizin beklentisi olan projeleri, yine genç olan proje ekibimizin hayalleriyle buluşturuyoruz. Bizlere bu konuda daima katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’ye teşekkür ediyorum” dedi. Acar açıklamasının devamında, “Çocuk Oyun ve Gençlik Dünyası, 27 bin metrekare alan üzerine kurulu 27 adet farklı oyun grubunun yer aldığı seyir tepesi ve kafeteryanın bulunduğu bir mekan. Allah nasip ederse 1 ay içersinde tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz. Çünkü bu şehir hizmetin en güzeline layıktır. Biz gençlerimizi çok önemsiyoruz. Gençlerimize düşen görev ise bu güzel memleketimize sahip çıkmalarıdır. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere ve yüklenici firma çalışanlarına gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İncelemeleri kapsamında 1 milyon 865 bin metrekarelik 6 etaptan oluşan GAP Vadisi projesine geçen Abdülkadir Acar, GAP Vadisi 3. etapta sürdürülen peyzaj çalışmalarını inceleyerek teknik kadrodan bilgi aldı. 2018’in sonunda GAP Vadisini tüm etapları ile halkın hizmetine sunulacağını belirten Acar, "Allah’ın izni ile GAP Vadisindeki çalışmalarımız da son hızıyla devam ediyor. Bu şehir hizmetlerin en iyisine layıktır. Büyükşehir Belediyesi olarak hep birlikte daha güzel projelere imza atacağız" diye konuştu.