ŞANLIURFA:
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16 Ekim 2018 Salı 12:49

Şanlıurfa enerji verimliliği ödülü verildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Uluslararası katılımcılarında yer aldığı İstanbul su kongresi ve fuarında ödül aldı.İstanbul Haliç kongre merkezinde gerçekleştirilen ve 22 ülkeden temsilcilerin katıldığı...

Şanlıurfa enerji verimliliği ödülü verildi
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Uluslararası katılımcılarında yer aldığı İstanbul su kongresi ve fuarında ödül aldı.

İstanbul Haliç kongre merkezinde gerçekleştirilen ve 22 ülkeden temsilcilerin katıldığı Uluslararası İstanbul Su Kongresi Fuarı’nda (İSTSU) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Enerji verimliliği ile ilgili yaptığı çalışma ve projeler kapsamında ekonomi ödülüne layık görüldü. Dünya genelinde su ve atık su sektörüne hizmet veren su profesyonelleri, akademisyenler ile kurum ve kuruluşlar, “Suyun geleceğine yön verebilmek” için İstanbul su kongresi ve fuarında buluşarak çeşitli öneri, fikir, proje ve ortak kararlar alındı. ŞUSKİ Genel Müdürü M. Hamdi Us’un katılım sağladığı kongreye Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Veysel EROĞLU, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Uluslararası Su Birliği (IWA) Başkanı Prof. Dr. Helmut Kroıss, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, Su Vakfı Başkanı Prof. Dr. Zekai Şen ve İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Yurt dışından ve Türkiye’den birçok katılımcının yer aldığı fuarda ŞUSKİ Genel Müdürlüğü de yer alarak Şanlıurfa’da yürüttüğü başarılı alt yapı çalışmalarının yanı sıra enerji verimliliği, içme suyu arıtma ve atık su arıtma hizmetlerini ziyaretçilere görsel anlatımlarla sundu.
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