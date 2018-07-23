Şanlıurfa Piazza hediye fırsatı sunuyor

Şanlıurfa Piazza’da 100 Türk Lirası ve üzeri alışveriş yapan Piazza Clup üyeleri, son model Suzuki Vitara için çekiliş hakkı kazanacak.Yerli ve yabancı birçok markaya ev sahipliği yapan, yılın dört mevsim farklı kampanyalar ile fırsatlar...

Şanlıurfa Piazza’da 100 Türk Lirası ve üzeri alışveriş yapan Piazza Clup üyeleri, son model Suzuki Vitara için çekiliş hakkı kazanacak.

Yerli ve yabancı birçok markaya ev sahipliği yapan, yılın dört mevsim farklı kampanyalar ile fırsatlar sunan AVM, otomobil kampanyası düzenledi.

AVM’de 23 Temmuz 22 Ekim tarihleri arasında her 100 TL ve üzerinde alışveriş yapan Piazza Clup üyeleri, çekilişle Suziki Vitara sahibi olma şansı yakalayacak. AVM tutkunları, her 100 TL’lik alışveriş ile bir çekiliş hakkına sahip olacak. Kentin buluşma noktası haline gelen AVM bu kampanyasında hak sahibi olacak talihliye hediyesi, törenle teslim edilecek.