ŞANLIURFA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:32

Şanlıurfa Piazza’nın son model otomobil sahibini buldu

Seçkin marka karması, her zevke ve bütçeye uygun ürün seçenekleriyle Şanlıurfalıların alışveriş ve yaşam merkezi olan Piazza, bir ziyaretçisini daha son model otomobil sahibi yaptı. Otomobil Şanlıurfalı 24 yaşındaki Bilal Yıldız’ın...

Şanlıurfa Piazza'nın son model otomobil sahibini buldu
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Seçkin marka karması, her zevke ve bütçeye uygun ürün seçenekleriyle Şanlıurfalıların alışveriş ve yaşam merkezi olan Piazza, bir ziyaretçisini daha son model otomobil sahibi yaptı. Otomobil Şanlıurfalı 24 yaşındaki Bilal Yıldız’ın oldu.

Düzenlediği kampanyalarla hesaplı alışverişi daha cazip hale getiren Şanlıurfa Piazza’nın, merakla beklenen otomobil çekilişi gerçekleşti. AVM’nin ortak kullanım alanında sergilenen ve herkesi bana çıkar mı diye heyecanlandıran son model otomobil, AVM ziyaretçileri ile Noter ve Milli Piyango İdaresi temsilcilerinin huzurunda sahibini buldu. 5 Aralık 2017 ile 23 Nisan 2018 tarihleri arasında aynı gün içinde yaptıkları 150 TL ve üzeri alışverişleri karşılığında aldıkları fiş ya da faturalar ile danışma birimine başvurarak çekiliş kuponu alanların katıldığı kampanyanın çekilişi nefesler tutularak izlendi. AVM ziyaretçilerinin platforma çıkarak çektikleri numaralar ile belirledikleri kuponun sahibi ayakları yerden kesen kampanyanın talihlisi oldu. 187 bin 715 kişinin katıldığı çekilişin talihlisi 118574 numaralı kuponun sahibi 24 yaşındaki Bilal Yıldız, son model otomobilin talihlisi olduğunu Piazza AVM yöneticilerinin kendisini telefonla aramasıyla öğrendi.

AVM’ye gelerek elindeki kuponu ibraz eden talihli Bilal Yıldız, bir aylık evli olduğunu belirterek, “İnşaat işçisiyim. AVM’ye damatlık almak için gelmiştim. Bir mağazadan aldığım damatlık karşılığında bana 3 adet çekiliş kuponu verildi. Çok mutluyum. Evliliğim bana uğur getirdi” diye konuştu. Bilal Yıldız, işlemlerin tamamlanmasının ardından otomobilini teslim alacak.
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