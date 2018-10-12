Şanlıurfa’da 13. şehit emanetleri sergisi açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği tarafından ’13. şehit emanetleri’ sergisi açıldı.

Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda ’13. şehit emanetleri’ sergisi açıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği tarafından açılan sergiye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Anadolu topraklarından göğe baktığımızda görmüş olduğumuz bulut, ufka baktığımızdaki bereketli topraklar bize şehidimizi hatırlatır. Akan ırmağın sesi şehidimizin sesi, bayrağımız bize şehidimizin emanetidir. Şehitleri unutmak mümkün değildir. Onların emeğini bize hatırlatan güzel sergiden dolayı tüm emeği geçenleri kutluyorum. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama her zaman bu değerler uğruna mücadeleler devam edecek" diye konuştu.

Dünyanın en anlamlı sergi olduğunu aktaran Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin "Paha biçilmez, kıymeti ölçülmez, dünyanın en değerli sergilerinden bir tanesinin açılışını birlikte gerçekleştirdik. Şehitlerimizden yadigar kalan eşyaları Şanlıurfa’da sergileyen Aslı Çalışkan hanıma çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Sergiyi düzenleyen Şehit eşi Aslı Çalışkan da "Bu vatanın korunmasında ağır bedeller ödendi. Bunlar vatan uğruna canını feda edenlerin anıları olarak sergilenmeye devam edecek. Bir şehit eşi olarak bilinmesini isterim ki öğretmen, asker, polis, mühendis fark etmez hangi şehit olursa olsun acı sadece sosyal medyada paylaşıldığı gibi değildir. Ağır bedeller ödendiği gibi, acılar da ağır olur" diye konuştu.

Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz da katkılarından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar’a teşekkür etti.

Sergi 18 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek.