ŞANLIURFA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 16:35

Şanlıurfa’da 13. şehit emanetleri sergisi açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği tarafından ’13. şehit emanetleri’ sergisi açıldı.Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda ’13. şehit emanetleri’ sergisi açıldı. Büyükşehir...

Şanlıurfa'da 13. şehit emanetleri sergisi açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği tarafından ’13. şehit emanetleri’ sergisi açıldı.

Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda ’13. şehit emanetleri’ sergisi açıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği tarafından açılan sergiye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Anadolu topraklarından göğe baktığımızda görmüş olduğumuz bulut, ufka baktığımızdaki bereketli topraklar bize şehidimizi hatırlatır. Akan ırmağın sesi şehidimizin sesi, bayrağımız bize şehidimizin emanetidir. Şehitleri unutmak mümkün değildir. Onların emeğini bize hatırlatan güzel sergiden dolayı tüm emeği geçenleri kutluyorum. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama her zaman bu değerler uğruna mücadeleler devam edecek" diye konuştu.

Dünyanın en anlamlı sergi olduğunu aktaran Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin "Paha biçilmez, kıymeti ölçülmez, dünyanın en değerli sergilerinden bir tanesinin açılışını birlikte gerçekleştirdik. Şehitlerimizden yadigar kalan eşyaları Şanlıurfa’da sergileyen Aslı Çalışkan hanıma çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Sergiyi düzenleyen Şehit eşi Aslı Çalışkan da "Bu vatanın korunmasında ağır bedeller ödendi. Bunlar vatan uğruna canını feda edenlerin anıları olarak sergilenmeye devam edecek. Bir şehit eşi olarak bilinmesini isterim ki öğretmen, asker, polis, mühendis fark etmez hangi şehit olursa olsun acı sadece sosyal medyada paylaşıldığı gibi değildir. Ağır bedeller ödendiği gibi, acılar da ağır olur" diye konuştu.

Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz da katkılarından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar’a teşekkür etti.

Sergi 18 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku