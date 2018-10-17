ŞANLIURFA:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:46

Şanlıurfa’da eğlence mekanları denetlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, eğlence mekanlarını denetlenerek, iş yeri ruhsat ve eksik evrakları bulunan işletmelere uyarılarda bulundu.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehir merkezinde eğlence mekanlarını...

Şanlıurfa'da eğlence mekanları denetlendi
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, eğlence mekanlarını denetlenerek, iş yeri ruhsat ve eksik evrakları bulunan işletmelere uyarılarda bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehir merkezinde eğlence mekanlarını denetledi. Akşam saatlerinden gece geç saatlere kadar denetimler sırasında şehrin dört bir tarafındaki adreslere gidildi. Mekanlarda ruhsat ve benzeri evrakları denetleyen ekipler, eksik evrakları bulunan işletmeleri uyardı. Mekanlarda gürültü kirliliği oluşturabilecek hususlar hakkında da uyarılarda bulunan zabıtalar yine benzer denetimlerini kentte sürdürecek.
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