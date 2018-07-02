Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde uluslararası ’Geçmişten Günümüze Urfa’da Müzik’ sempozyumu gerçekleştirilecek.Medeniyetin beşiği, kültür şehri Şanlıurfa’da, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde GAPTEM Konferans salonunda Uluslararası ’Geçmişten Günümüze Urfa’da Müzik’ sempozyumu düzenlenecek. Sempozyum Şanlıurfa Valiliği, Harran Üniversitesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP) katkılarıyla 15 - 18 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Düzenlenecek olan sempozyuma katılmak isteyenlerin ise katılım şartlarını Büyükşehir Belediyesinden edinerek ibraz etmeleri gerektiği belirtildi.
Şanlıurfa’da ’Geçmişten günümüze Urfa’da müzik’ sempozyumu düzenlenecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde uluslararası ’Geçmişten Günümüze Urfa’da Müzik’ sempozyumu gerçekleştirilecek.