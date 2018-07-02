ŞANLIURFA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:12

Şanlıurfa’da ’Geçmişten günümüze Urfa’da müzik’ sempozyumu düzenlenecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde uluslararası ’Geçmişten Günümüze Urfa’da Müzik’ sempozyumu gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa'da 'Geçmişten günümüze Urfa'da müzik' sempozyumu düzenlenecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde uluslararası ’Geçmişten Günümüze Urfa’da Müzik’ sempozyumu gerçekleştirilecek.

Medeniyetin beşiği, kültür şehri Şanlıurfa’da, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde GAPTEM Konferans salonunda Uluslararası ’Geçmişten Günümüze Urfa’da Müzik’ sempozyumu düzenlenecek. Sempozyum Şanlıurfa Valiliği, Harran Üniversitesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP) katkılarıyla 15 - 18 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Düzenlenecek olan sempozyuma katılmak isteyenlerin ise katılım şartlarını Büyükşehir Belediyesinden edinerek ibraz etmeleri gerektiği belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku