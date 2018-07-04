Şanlıurfa’da gençlere yönelik yatırımlar sürüyor

Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’da şehir merkezi ve 13 ilçenin tümünde havuzlar açarak yüzme kursları düzenleyen, çocuk ve gençlik oyun dünyasını hizmete sunan, 13 ilçenin tümüne spor kompleksleri kazandıran Büyükşehir Belediyesinde...

Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’da şehir merkezi ve 13 ilçenin tümünde havuzlar açarak yüzme kursları düzenleyen, çocuk ve gençlik oyun dünyasını hizmete sunan, 13 ilçenin tümüne spor kompleksleri kazandıran Büyükşehir Belediyesinde gençlere ve çocuklara yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Güreş, Judo, Tekvando, Karate, Basketbol, Voleybol, Kort Tenisi, Masa Tenisi, Hentbol, Atletizm, Yüzme ve Futbol kurslarının yoğun katılım gördüğünü belirten Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Eğitim Şube Müdürü Aziz Çiftçi, "Büyükşehir Belediyesi gençlik spor eğitim şube müdürlüğümüz halkımızın hizmetinde ve 21 branşta kurs vermeye başladık. Ailelerimiz, çocukları için hangi branşta spor kursu isterlerse o branşta eğitimlere katılabilecekler" dedi.

"Genç potansiyelin farkındayız"

Gençleri ilgi duydukları spor dallarına yönlendirmek, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve Şanlıurfa’da spor kültürü oluşturmak amacıyla sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Gençlik Spor Eğitim Şube Müdürü Aziz Çiftçi, "Büyükşehir Belediyemizin kurslarından yararlanmak isteyen gençlerin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masaya müracaat ederek gerekli formu doldurmaları yeterli. 18 yaş altı gençlerin faydalanabilmeleri için velililerinin izin belgesini doldurup imzalaması gerekmekte. Ailelerimiz ve gençlerimiz kendi alanlarında deneyimli antrenörler tarafından verilen yaz spor okullarıyla ilgili, ‘153’ nolu Belediyesi Beyaz Masa Servisinden de bilgi alabilirler. Yaz spor okulları çocuklarımızın spor yapması için bir şans. Bu nedenle tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı spora davet ediyoruz” diye konuştu.