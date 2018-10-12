ŞANLIURFA:
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12 Ekim 2018 Cuma 18:05

Şanlıurfa’da hal pazarları denetlendi

Şanlıurfa’da hal pazarında sebze ve meyvedeki fiyatlandırma ilgili zabıtalar tarafından denetleme yapıldı."Hal yasası" olarak bilinen 5957 sayılı sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi...

Şanlıurfa'da hal pazarları denetlendi
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Şanlıurfa’da hal pazarında sebze ve meyvedeki fiyatlandırma ilgili zabıtalar tarafından denetleme yapıldı.

"Hal yasası" olarak bilinen 5957 sayılı sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında hükümetin 100 günlük icraat programında da yer alan hallerin modernize edilmesi kanunu öncesi Büyükşehir Belediyesi tarafından pazarda denetlemeler yapıldı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Faruk Akbaş, Büyükşehir Zabıta Ekipleri ve Büyükşehir Hal Müdürlüğü yetkilileri ŞUTİM Esnafına yönelik stokçuluk, fiyatlandırma noktasında esnafla bir araya geldi. Alanda esnafı ziyaret ederek ürünlerin faturaları, fiyatlandırmaları hakkında belge istenilirken haksız kazanç sağlayanlara yönelik cezai işlem uygulandı.

“Keyfi fiyat artırımlarına izin vermeyeceğiz”

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, “Bugün Hal pazarında denetlemelerde bulunduk. Piyasada oluşturulan yanlış algının neler olduğunu görmek ve halkımıza daha sağlıklı ürünler sunulabilmesi ve daha uygun fiyatlarla ulaşılabilmesi için Dernek Başkanımız ve esnafımız ile birlikteyiz. Faturalara baktığımız zaman domates hal pazarında 1.80 kuruş ile 3 lira arasında işlem görmüştür. İlerleyen günlerde de pazarlardaki kontrollerini sağlayacağız. Domatesteki ekimin az olması üretim yerlerinin az olması ile birlikte piyasada bir algı oluştu. Esnafımız stok etmiş mala zam uygulamış bir algı oluşmuştu. Yaptığımız denetlemelerde buna istinaden bir şey görülmedi. Elimizden geldiğince denetimlerimizi sıklaştıracağız” diye konuştu.

“Özellikle domateste sorun yaşıyoruz”

Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Faruk Akbaş ise, “Malumunuz Domates ile ilgili olarak hal esnafı olarak büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Her bir dönemde bir ürünün ani yükselmesi ile bizler mağdur ediliyoruz. Bugün başkanımız ile birlikte esnafımızı gezdik. Biz, tarladan ürünleri çiftçilerden almakta çok zorlanıyoruz. Çiftçiden ürünü ucuz alıyorlar diye bir mantık söz konusu değildir” diye konuştu.

Öte yandan yapılan denetimlerde, sebze ve meyvenin borsası niteliğindeki hallerin sayısının düşürülmesi, ürün çeşitliliğinin ve işlem hacminin artması planlanıyor.
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