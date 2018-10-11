Şanlıurfa’da hasta çocuğa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde teşhisi konulamayan hastalıktan dolayı yürüyemeyen çocuğa, Eyyübiye Belediyesi tarafından akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, temel belediyeciliğinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da çalışmalarını sürdürüyor. Rutin hale getirdiği mahalle gezilerini sürdüren Ekinci, hasta ve engelli vatandaşları da evlerinde ziyaret ediyor. Yenice Mahallesi’nde yaşayan hasta bir çocuğu ziyaret ederek sıkıntılarını dinleyen Ekinci ve beraberindekiler ailenin taleplerini yerinde dinledi. Teşhisi konulamayan hastalıktan dolayı yürüyemeyen çocuğa Ekinci’nin talimatı ile akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Burada bir açıklama yapan Ekinci, “Yenice Mahallesi’ndeyiz, hasta bir çocuğu ziyaret ettik. Cenap-ı Hak, hiç kimseye dermansız dert vermesin, bu hasta çocuğumuza daha teşhis bile konulamamış. Dolayısıyla da mahallelerimizi ziyaret ederken de haliyle orda ki ortamdan da etkileniyoruz, kelimeleri ifade ederken de boğazımızda düğümleniyor ve yükümüzün ne kadar ağır olduğunu da görüyoruz. Bir emanet devredilmiş bize, bu emanete uygun şekilde hareket etmemiz gerektiği, her attığımız adımda karşımıza çıkıyor. Çok şükür şimdiye kadar bu tarz sıkıntısı olan insanlarla ilgili ciddi faaliyetlerde bulunduk. Yeterli mi değil, çok daha fazla olması lazım ama imkanlar ölçüsünde bunu yapıyoruz. Bu sosyal belediyecilik örneğidir. Ev ziyaretleri kapsamında gerek ilçe teşkilatımızdan gerek mahalle muhtarımızdan, mahalle temsilcimizden ve tabi ki sosyal yardım ekibimizle beraber bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Ziyaretler kapsamında değişik manzaralarla karşılaşıyoruz, bugün karşılaştığımız manzara gibi. Belediye olarak, elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bu hastamızın, hastalığının teşhisi ve takibi konusunda da ilgili yerlerle de görüşmelerimiz olacak ve inşallah iyileşmesi noktasında vesile olanlardan oluruz’’ diye konuştu.

Yenice Mahalle Muhtarı Muhittin Göktaş ise Ekinci’ye hasta çocuğa gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.