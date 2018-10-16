Şanlıurfa’da hizmet binası açılışı gerçekleşti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi BELSAN Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ulaşım kompleksi, 3 bin metrekarelik hizmet binası, toplu taşıma araç şoförlerinin dinlenme alanları, yemekhaneler ve idari büroları içerisinde barındırıyor.

“Toplu taşımada çığır açtık”

Toplu taşımada çığır açtıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Şanlıurfa çalışmalarımız ile büyüyor, gelişiyor ve kendini yeniliyor. Göreve başladığımızda Büyükşehir Belediyemize bağlı olan BELSAN A.Ş’miz vardı. Yapım, inşaat, ulaşım ve sosyal her türlü işe bakıyordu. Bunun tek şirketle olmayacağını görerek 4 şirkete bölmüş olduk. BELSAN A.Ş. ulaşım anlamında, BELSAN Sosyal tesis anlamında, BELTAŞ yapı ve inşaat anlamında BELENERJİ de enerji noktasında Büyükşehir’imizi bir noktaya getirme anlamında şirketlerimizi uzmanlaştırmaya doğru götürdük. Eskiden zarar eden şirketlerimiz şimdi de kar etmeye başladı. Hem istihdam oluştururken, hem bu hizmetleri yapmak kolay değil. 3 yıl önce bir dairede personelini sevk ve idare eden şirketimiz birçok izleme merkezleri ile terminalde yer alan kapalı alanlarında ve şuanda da ulaşım kampüsümüz içerisinde kurulan 3 bin metrekarelik idari ve yönetim binamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Şimdi 991 personel ile Şanlıurfa’mıza daha güzel hizmetler verecek. Eğer personelleri sağlıklı bir ortamda onların gelişimini sağlayabilecek fiziki ortamı sağlayamazsanız Şanlıurfa’nın ulaşımını bir noktaya getiremezsiniz. İnşallah bugün test sürüşünü gerçekleştireceğimiz ve 21 Kasımda açılışını gerçekleştireceğimiz yeni trambüs projesi ile artık Şanlıurfa ulaşımda çığır açacak. Gerek Ulaşım Master Planı gerek ise raylı sistem projeleri hazırlanıyor. Ulaşım Master Planı ve raylı sistem için Çinli teknik heyetimiz ile ortak bir şekilde çalışıyoruz. Şehrimizde bir çok konu konuşuluyor ama bizler işimize bakıyoruz" dedi.

“Yerel kalkınma tanıtım toplantısına herkesi davet ediyorum”

Şanlıurfa’da yerel kalkınma tanıtım toplantısına tüm Şanlıurfalıları davet eden Çiftçi, “16 Ekim saat 14.00’de tanımı olacak olan projemize tüm Şanlıurfalıları davet ediyorum. Eğer biz birbirimizi anlayamaz isek Şanlıurfa bu hizmetlerden eksik kalır, yaptığımız tüm hizmetler de Şanlıurfa’ya katkısı bulacak olan projeler ve çalışmalar var. Şanlıurfa alanı itibari ile bir bütündür ve bizler kadrolarımız olarak her noktaya adil bir şekilde hizmet ediyoruz. Tüm ilçelerimizi birer birer merkez standartlarına dönüştürüyoruz, bunların hepsini çok kısa süreler içinde yapıyoruz. Bu çalışmaları yaparken hatalarımız da olabilir her şey dört dörtlük değil, dışardan gazel okumak kolay” diye konuştu.

Açılışı ardından yeni hizmet binasını gezen Çiftçi’ye Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay, STK temsilcileri ve davetliler eşlik etti.