Şanlıurfa’da ibadethaneler Ramazana hazırlanıyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki ibadethanelerde yürüttüğü temizlik çalışmalarını son günlerde yoğunlaştırarak, yaklaşan Ramazan ayına hazırlıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un, “tertemiz Haliliye” hedefiyle hareket eden Temizlik İşleri Müdürlüğü, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, ibadethanelerin halı yıkama çalışmalarını da program dahilinde sürdürüyor. Merkezde 122, kırsalda ise 124 ibadethanede vatandaşların daha temiz ortamda ibadet etmelerini hedefleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu kapsamda rutin olarak yürüttüğü ibadethane temizliği çalışmalarını, yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte yoğunlaştırdı.

Ekipler, ibadethanelerdeki döşemeleri kaldırmadan yerinde yıkayarak daha temiz hale getiriyor. Ramazan ayı içerisinde de yoğun olarak sürecek olan ibadethane temizlik işlemlerinde, vatandaşların daha temiz ortamlarda ibadet yapmaları amaçlanıyor.