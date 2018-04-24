ŞANLIURFA:
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24 Nisan 2018 Salı 13:57

Şanlıurfa’da ‘Medeniyet kardeşliği’ programı düzenlendi

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) tarafından düzenlenen ‘Medeniyet kardeşliği’ programı yoğun ilgi gördü.TÜRKAB Şanlıurfa temsilciliğinin ev sahipliğinde 1.si düzenlenen "Medeniyet kardeşliği’ programı gerçekleştirildi. Vatandaşların...

Şanlıurfa'da ‘Medeniyet kardeşliği' programı düzenlendi
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Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) tarafından düzenlenen ‘Medeniyet kardeşliği’ programı yoğun ilgi gördü.

TÜRKAB Şanlıurfa temsilciliğinin ev sahipliğinde 1.si düzenlenen "Medeniyet kardeşliği’ programı gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cuma Ağaç, TÜRKAB Genel Başkanı Sait Ali Arslan, Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık, İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ile birliğin yönetim kurulu üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

Halilürrahman Kültür ve Sanat Külliyesi’nde düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan TÜRKAB Genel Başkanı Sait Ali Arslan, “Ülkemiz, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla bir vücudun azaları gibidir. Bizlerin birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir binanın tuğlaları gibi olmamız gerekiyor. Aynı hayat alanında, aynı yürek haritasında buluşuyoruz, bu ümmetin bir parçasıyız, bu deryada hepimiz birer damlayız. Bugünkü yapacağımız panelde bizlerle birlikte olduğunuz için bu heyecana ortak olduğunuz için çok büyük mutluluk duyduk. Bizim ortak değerlerimizi ve bizi bir arada buluşturan değerlerimizi konuşacağımız panelimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Zeynep Alkış ise konuşmasında, “Medeniyet ruhumuz, renkleri, dilleri, ırkları, kavimleri, kıtaları, meşrepleri, mezhepleri farklı olanları kardeşlik ruhuyla yoğuran mayadır. Bizim davamız yeni bir medeniyet. Bu medeniyetin kardeşlik pınarını kimse kirletemez. Ebedi kardeşlik için anaların yüreğinde bu Analar vicdan ve adalet diyen herkesin kardeşidir. Mahrumiyet ve mağduriyetin giderilmesi için çaba sarf edenlerin yanındadır. Kadim kardeşliğin devamı, gözyaşlarının dinmesi için Yeni Türkiye’ye onun için destek veriyoruz. Güneş doğdu bir kere” diye konuştu.

Program, katılımcılara verilen plaketlerin ardından son buldu.
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