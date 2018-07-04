Şanlıurfa’da resim kursiyerleri tablolarını sergiledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi resim kursiyerlerinin hazırladığı ‘Genç fırçalar resim sergisi’ vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sosyal Belediyecilik hizmetleri kapsamında kültür, sanat ve birçok alanda kurslar düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, genç yetenekleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezi ve ilçelerde resim eğitimi alan gençler, tablolarını Şanlıurfa’da bir alışveriş merkezinde sergilediler. 9 ile 20 yaş arası genç ressamların 6 ayda hazırladığı 80 eser vatandaşların yoğun beğenisini topladı. Sergisinin açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Kent Konseyi Başkanı Erken Sözen, Büyükşehir Meclis Üyeleri, resim kursu öğretmenleri, kursiyerler ve aileleri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Aç, "Bir millet, bir ülke gençliğine önem verdiği takdirde, gençliğine ruhen bedenen sağlıklı yetiştirdiği taktirde geleceğinden emin olabilir. Şehirleri imar edersiniz, en güzel teknolojilerle donatırsınız, en iyi yolları ve en iyi bahçeleri yapabilirsiniz, ama gençliği ihmal ederseniz ihmal ettiğiniz gençlik yarın ki günde imar ettiğiniz şehirleri yok eder. Bu bakımdan kendisiyle barışık, toplumuyla barışık, insanlarla barışık gençlik yetiştirdiğimizde, gençliğin hem ruhunu, hem bedenen doyurduğunuzda gelecekte emin adımlarla yürüyebiliriz. Bu gençlerin kentimizin manevi değerlerine sahip, kendi milletinin kendi değerleriyle gurur duyan bir gençlik olması lazım, yoksa kültür, kendi kültürümüz olamasa hakim olan kültür hangisi ise egemen olan kültür hangisi ise o ülke o hale dönüşür. Kültür egemenliğin göstergesidir. Muhteşem kültürümüzü gelecek nesillere aktarmamız lazım. İnsanın bedenin doyurmasıyla birlikte ruhunu da duyurması lazım. Sanatla uğraşan insanların da hem kendisiyle hem de topluma da barışık olduğunu görürüz. Dingin bir deniz gibidir gençlik, suya benzer, suyu dinlendirir, yönlendirebilirsek rahmet ve berekettir, dinlendirip yönlendirmeyi bilmesek felakettir önüne gelen her şeyi yok eder. Bu bakımda kedi iç dünyaların yansıtan kendi iç dünyalarına tuvale aktaran bütün gençlere genç kalemlere, genç fırçalara teşekkür ediyorum, onları yetiştiren öğretmeler emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum tebrik ediyorum. Gençlerin kendilerine zaman ayırması lazım. Bu ayırdığı zamanın içerisinde muhakkak sanat, şiir, edebiyat, musiki, resim ve sanatın diğer dalları olması gerekiyor. Bunlar olduğunda hayata daha başarılı olduğunu göreceğiz. Bu toplum bu çocuklarımızın kıymetini bilmediği taktirde geleceğe emin adımlarla gidemez, çocuklarımızın kıymetini bilmemiz lazım, çocuklarımıza daha iyi bir geleceğe hazırlamamız gerekiyor” diye konuştu.

Sergi, protokolün kurs hocalarına teşekkür belgelerini sunması ile devam etti.