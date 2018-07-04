ŞANLIURFA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:39

Şanlıurfa’da Suriyeli çocuklar için anasınıfı açıldı

Şanlıurfa’da Suriyeli çocuklar için Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’nde anasınıfı açıldı.Gap İdaresi ve Unicef işbirliğinde yürütülen bir eğitim projesi kapsamında okul öncesi çağındaki 54 Suriyeli çocuk eğitime başladı. Eyyübiye...

Şanlıurfa'da Suriyeli çocuklar için anasınıfı açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Şanlıurfa’da Suriyeli çocuklar için Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’nde anasınıfı açıldı.

Gap İdaresi ve Unicef işbirliğinde yürütülen bir eğitim projesi kapsamında okul öncesi çağındaki 54 Suriyeli çocuk eğitime başladı. Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan ve materyal ihtiyacı proje ortaklarınca karşılanan üç ayrı sınıfta eğitim gören çocukların bilişsel gelişiminin yanı sıra dil gelişimine de katkı sağlanması amaçlanıyor.

“4-6 yaş arası 54 çocuk eğitim görüyor”

Proje hakkında bilgi veren Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş, "Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi olarak Gap İdaresi ve Unicef ortaklığında yürütülen bir okul öncesi eğitim projesi için yaz boyunca devam edecek üç sınıf açtık. 4-6 yaş arasındaki 54 Suriyeli çocuk burada eğitim görüyor. Sınıflardaki materyaller Gap İdaresi ve Unicef tarafından karşılandı. Amacımız bu çocukların gelişimine katkı sunmak. Bunun yanında güzel Türkçe öğrenmelerini sağlamayı da amaçlıyoruz. Kurum olarak onlara tüm desteği sağlıyoruz” dedi.

Taş, gençleri yaz kurslarına katılmaya davet etti

Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’nde, okul öncesi eğitim projesinin yanında devam eden birçok kursun olduğuna dikkati çeken Taş, “Kur’an-ı Kerim, yüzme ve diğer sportif faaliyetler alanında da kurslarımız sürüyor. Yazı verimli geçirmek, değerlendirmek isteyen tüm gençlerimizi bu kurslarımıza katılmaya davet ediyorum. Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek için büyük bir çaba içerisindeyiz” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku