Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun 46’ncı kilometresi, Bozova ilçesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa A.’nın kullandığı 02 AJ 874 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Mehmet A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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