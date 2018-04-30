ŞANLIURFA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 18:09

Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun 46’ncı kilometresi, Bozova ilçesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa A.’nın kullandığı 02 AJ 874 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Mehmet A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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