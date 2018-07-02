ŞANLIURFA:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:34

Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa’da hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun Kaplandağı mevkisinde yaşandı. Ahmet K.’nin kullandığı 63 VZ 980 plakalı...

Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı
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Şanlıurfa’da hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun Kaplandağı mevkisinde yaşandı. Ahmet K.’nin kullandığı 63 VZ 980 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada Araç sürücüsü Ahmet K. ile eşi Naime ve kızları Nisa Nur yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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