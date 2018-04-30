Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç - Akçakale çevre yolunda meydana geldi. Fatih F. kontrolündeki 63 DE 282 plakalı otomobil, TOKİ çevre yolunda önünde seyreden Zeki K. yönetimindeki 27 AB 768 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 27 AB 768 plakalı araç, refüje çıkarak durabildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa’da otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç - Akçakale çevre yolunda meydana geldi. Fatih F. kontrolündeki 63 DE 282 plakalı otomobil,...

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