ŞANLIURFA:
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16 Ekim 2018 Salı 10:58

Şanlıurfa’da trambüs test sürüşüne başlandı

Şanlıurfa’da rahat ulaşım için trambüs projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi test aşamasını da gerçekleştirdi.Şanlıurfa’da mevcut ulaşımı rahatlatmak için trambüs projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi test aşamasını...

Şanlıurfa'da trambüs test sürüşüne başlandı
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Şanlıurfa’da rahat ulaşım için trambüs projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi test aşamasını da gerçekleştirdi.

Şanlıurfa’da mevcut ulaşımı rahatlatmak için trambüs projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi test aşamasını da gerçekleştirdi. 21 Kasım’da hizmete sunulacak olan trambüs, yüksek kapasiteli konforuyla ve enerji tasarrufuyla dikkat çekiyor. Balıklıgöl güzergahımdaki 63 nolu hat trambüse dönerek, Şanlıurfa’da günde 20 bin kişiyi taşıyacak.

Trambüsten sonra tramvay da hayata geçilecek

Şanlıurfa’da ulaşımı trambüsle rahatlatacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa için çok önemli olan trambüs projesinin testini gerçekleştiriyoruz. Trambüs çağımızın ulaşım sistemidir. Sessiz, çevreci, sıfır emisyon aynı anda kapasitesi çok yüksek bir şekilde ve sessiz çalışan bir sistemdir. Hep birlikte 7 buçuk kilometrelik güzergahı tamamlamış olduk. Trambüs konforu çok yüksektir. Şanlıurfamız için tarihi mekanlarında 63 hattı olarak trambüse dönüyor. Trambüsün test sürüşleri makinistler tarafından yapılacak. Gerek hattın gerek makinanın gerekse turnike sisteminin tamamıyla sürüşleri yapılacak. Trambüs yakıt olarak çok tasarruflu, yakıtı 3’te 1’e düşürmüş olduk, dizele göre, benzinde ise 5’te 1’e inmiş oluyor. Bu kadar tasarruflu olan bir araçla mili ekonomimiz anlamında da enerji tasarruflu olur. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz için geçekten çok mutluyum. Ekiple gurur duyuyorum. Trambüs artık 21 Kasımda ulaşım zirvesiyle, tüm kapasitesiyle hizmete geçecek. Tramvay projesinin lansmanı yapılarak, hayata geçirmek için adım atacağız. Trambüs 8 nolu hattımızda 15 bin kişi taşıyacak. Nitelik ve standart yükseleceği için günlük kapasite 20 bin olarak bekleniyor. Günlük 20 bin kişiyle sadece trambüsle sağlamış olacağız” diye konuştu.
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