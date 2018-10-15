ŞANLIURFA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:50

Şanlıurfa’da yerelde kalkınma modeli projesi

Şanlıurfa’da yerelde kalkınma modeli ile yeni bir dönem başlayacak.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma modeli ile Şanlıurfa’da yeni bir dönemi başlatıyor. Turizm, tarım, ticaret, sanayi, insan kaynakları, şehircilik ve...

Şanlıurfa'da yerelde kalkınma modeli projesi
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Şanlıurfa’da yerelde kalkınma modeli ile yeni bir dönem başlayacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma modeli ile Şanlıurfa’da yeni bir dönemi başlatıyor. Turizm, tarım, ticaret, sanayi, insan kaynakları, şehircilik ve doğal kaynaklar olmak üzere 7 başlık altında Şanlıurfa geleceğine ışık tutacak projeler yapılacak.

Şanlıurfa’yı yerelde hızlı bir şekilde yükselteceklerini aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa’mızın daha da hızlı bir şekilde sağlam temeller üzerinde kalkınabilmesi için planladığımız modelimizi tüm halkımıza tanıtacağız. Bu anlamda tüm halkımızı yarın ki buluşmamıza davet ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, yerelde kalkınma modelini 16 Ekim Salı günü saat 14.00’de Esentepe’de yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konferans salonunda düzenleyecek.
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