Şanlıurfa’da zılgıtlı, halaylı 1 Mayıs kutlaması

Şanlıurfa’da bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü zılgıtlar eşliğinde halay çekerek kutladı.Şanlıurfa’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent merkezindeki Ahmet...

Şanlıurfa’da bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü zılgıtlar eşliğinde halay çekerek kutladı.

Şanlıurfa’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent merkezindeki Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına yapılan açıklamanın ardından zılgıtlar eşliğinde halaylar çekildi. Polisin güvenlik önlemleri aldığı etkinlik renkli görüntülerin ardından son buldu.