Şanlıurfalı öğrenciler Bilim Şenliğinde buluşacak

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamındaki Bilim Şenliği, 18-20 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa’da gerçekleşecek.

Şanlıurfa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, GAP Kalkınma İdaresi öncülüğünde STEM ve Bilim Merkezi, STEM Eğitimcileri Derneğinin desteklediği şenliğe, Şanlıurfa Piazza AVM ev sahipliği yapacak.

Bilimin doğduğu ve 800’den fazla bilim insanının yetiştiği Şanlıurfa’daki Bilim Şenliği süresince, 17 alanda 93 atölye çalışması, 11 sahne gösterisi, Uluslararası Ödüllü STEAM Yarışması, Astronomi Öğretmen Semineri (AÖS), Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi Çalıştayı ve VEX Robotik Yarışması yapılacak. Şanlıurfa Piazza AVM’de yaklaşık 300 bin katılımcılının beklendiği şenlikte, alanında uzman akademisyen ve öğretmenler tarafından 25 bin kişinin birebir eğitim alması sağlanacak.