Şanlıurfaspor, Zonguldak Kömür maçına hazırlanıyor

Şanlıurfaspor, ligin 33. Haftasında deplasmanda oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta 59 puanla 3. sırada yer alan Şanlıurfaspor, ligin 33. Haftasında deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-yeşilliler, bu maçın hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde bugün yapılan idmana düz koşu ile başlayan oyuncular, daha sonra ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. İdman, taktik oyun ve dar alan oyunuyla sona erdi.

Şanlıurfaspor, karşılaşma için yarın havayolu ile Ankara’ya oradan da otobüsle Zonguldak’a geçecek.