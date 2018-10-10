Siverek kaymakamı’dan şehit ailelerine tam destek

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine kısa bir süre önce kaymakam olarak atanan Mustafa Çiftçiler, terörle mücadelede şehit olan kahraman askerlerin yakınları ile gazilere gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda, kamu kurum ve kuruluşlarına...

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine kısa bir süre önce kaymakam olarak atanan Mustafa Çiftçiler, terörle mücadelede şehit olan kahraman askerlerin yakınları ile gazilere gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda, kamu kurum ve kuruluşlarına resmi yazı gönderdi.

İlçe Kaymakamı Çiftçiler yazıda,‘’ Terörle mücadelede canını ve kanını feda ederek bu toprakları vatan yapan şehitlerimiz ile mücadele ederken gazilik ve rütbesine erişen vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarında verilen hizmetlerde devlet olarak her zaman gözetilen önceliklerden olduğu’’ vurguladı.

Şehit yakınlarının kendilerine aziz şehitlerin emaneti olduğunu hatırlatan Çiftçiler ilgili yazıda ‘’ şehit yakınları ve gazilerimize onursal ve manevi yönden destek olunması, kurum olarak sunulan hizmetlerde gereken hassasiyetin başta kurumun üst amiri başta olmak üzere görevli bütün personel tarafından gösterilmesi, taleplerin dinlenmesi ve herhangi bir rencide edici muamelenin gösterilmemesi şiarları olması gerektiğini’’ söyledi.

Kamu kurumlarına gönderilen kaymakamlık yazısında ’’kurumlara intikal eden şehit yakınları ve gazilere gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi’’ istendi.