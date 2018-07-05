ŞANLIURFA:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 16:48

Siverek kırsalında ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kırsal alanda jandarma tarafından sabah erken saatlerde arama çalışması yapıldı. Operasyonda birçok ruhsatsız silah ve silahlara ait mühimmatın ele geçirildiği öğrenildi.Henüz resmi makamlarca teyit edilmeyen,...

Siverek kırsalında ruhsatsız silahlar ele geçirildi
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kırsal alanda jandarma tarafından sabah erken saatlerde arama çalışması yapıldı. Operasyonda birçok ruhsatsız silah ve silahlara ait mühimmatın ele geçirildiği öğrenildi.

Henüz resmi makamlarca teyit edilmeyen, fakat yerel kaynakların verdiği bilgilere göre sabah erken saatlerde jandarma ile köy korucuları tarafından Siverek kırsalında geniş çaplı arama yapıldı. Kapıkaya, Yukarıbeşyamaç (Kuruyer) Bağlık, Yeditaş ve bu bölgelerde bulanan birçok kırsal mahallede yapılan ev aramalarında, çok sayıda ruhsatsız silah ve bunlara ait mermi, şarjör ele geçirildiği öğrenildi. Evlerinde ruhsatsız silah bulunan kişiler, haklarında yasal işlem yapılmak üzere jandarma tarafından gözaltına alınarak Siverek Jandarma Komutanlığına getirildi. Gözaltına alınan kişilerin yakınları ise jandarma komutanlığı karşısında bekleyişini sürdürüyor.

Bölgede arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.
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